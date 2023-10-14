POLONYA MOLDOVA maçı hangi kanalda? Polonya - Moldova maçı ne zaman?

Polonya - Moldova maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Polonya sahasında Moldova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Polonya - Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - MOLDOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Moldova maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.