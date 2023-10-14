NORVEÇ İSPANYA maçı hangi kanalda? Norveç - İspanya maçı ne zaman?

Norveç - İspanya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç sahasında İspanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Norveç - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - İspanya maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.