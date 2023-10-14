İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Malta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İtalya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Malta maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.