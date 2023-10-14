Haberler Futbol İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Malta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 15:35 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 16:02
İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

İtalya - Malta maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Malta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İtalya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Malta maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son Dakika: Ferdi ve İsmail'e dev talip! Napoli derken büyük ters köşe...
CANLI TAKİP | Gazze'de insanlık ölüyor! Binlerce Filistinli hastaneye sığındı: Soykırımcı İsrail'in uçakları gece boyunca ölüm kustu
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş gönderme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DANİMARKA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? Slovenya - Finlandiya maçı ne zaman?
SLOVENYA FİNLANDİYA maçı hangi kanalda?
TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM İSTANBUL
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da ibra kararı! Galatasaray'da ibra kararı! 15:47
Erden Timur: Ben sadece futbolla ilgilenmiyorum Erden Timur: Ben sadece futbolla ilgilenmiyorum 15:16
Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi Zaniolo'ya şok suçlama! Çeteyi organize etti mi 14:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var? 13:57
Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda? 13:50
F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:41
Daha Eski
Tadic F.Bahçe günlerini değerlendirdi Tadic F.Bahçe günlerini değerlendirdi 13:39
İngiliz ekibi F.Bahçe'nin yıldız isminin peşinde! İngiliz ekibi F.Bahçe'nin yıldız isminin peşinde! 12:33
Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? Aslan'ın yıldızı İtalya yolcusu mu? 12:09
Gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması... Gerçek ortaya çıktı! Hocasının açıklaması... 08:29
Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler Beşiktaş'ta 8 eksik! İşte o isimler 10:06
Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam Dursun Özbek dev geliri açıkladı! İşte o rakam 10:20