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İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? İsviçre - Belarus maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsviçre ile Belarus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 12:20
İSVİÇRE BELARUS maçı hangi kanalda? İsviçre - Belarus maçı ne zaman?

İsviçre - Belarus maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İsviçre sahasında Belarus'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsviçre - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre - Belarus maçı 15 Ekim Pazar günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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