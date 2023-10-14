GÜRCİSTAN GÜNEY KIBRIS maçı hangi kanalda? Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı ne zaman?

Gürcistan - Güney Kıbrıs maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gürcistan sahasında Güney Kıbrıs'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - GÜNEY KIBRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Güney Kıbrıs maçı 15 Ekim Pazar günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.