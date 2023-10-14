GALLER HIRVATİSTAN maçı hangi kanalda? Galler - Hırvatistan maçı ne zaman?

Galler - Hırvatistan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galler - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galler - Hırvatistan maçı 15 Ekim Pazar günü saat 21:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.