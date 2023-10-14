BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 14 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
14 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Ukrayna - Makedonya
Kuzey İrlanda - San Marino Danimarka - Kazakistan
Kuzey İrlanda - San Marino
Danimarka - Kazakistan
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