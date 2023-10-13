UKRAYNA MAKEDONYA maçı hangi kanalda? Ukrayna - Makedonya maçı ne zaman?

Ukrayna - Makedonya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ukrayna sahasında Makedonya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Ukrayna - Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - MAKEDONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - Makedonya maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 16:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.