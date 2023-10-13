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İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile Malta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 10:01
İTALYA MALTA maçı hangi kanalda? İtalya - Malta maçı ne zaman?

İtalya - Malta maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya sahasında Malta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İtalya - Malta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - MALTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Malta maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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