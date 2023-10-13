DANİMARKA KAZAKİSTAN maçı hangi kanalda? Danimarka - Kazakistan maçı ne zaman?

Danimarka - Kazakistan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka sahasında Kazakistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Danimarka - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Kazakistan maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.