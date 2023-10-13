BULGARİSTAN LİTVANYA maçı hangi kanalda? Bulgaristan - Litvanya maçı ne zaman?

Bulgaristan - Litvanya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan sahasında Litvanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bulgaristan - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Litvanya maçı 14 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport'de canlı yayınlanacak.