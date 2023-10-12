Suyu bulandırmayın

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği hakkı elde edilmesinin ardından ortaya çıkan stat polemikleri ile ilgili konuştu. Büyükekşi, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Olimpiyat Stadı kale arkaları büyütülecek 80 bin kişilik olacak. Şu an bu tür tartışmalara girmeyi doğru bulmuyorum. Tekrar bir değerlendirme olacak ve bu değerlendirme 2026 yılında olacak. Bugünden bunları konuşup suyu bulandırmak doğru değil. 38 tane stadımız var zaten bildirdiklerimizin bazılarını da elemek zorundayız ve bunları değiştirebiliriz. İstanbul'dan da stat sayısı 1'e düşecek belki de" şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ 2 MAÇIMIZ VAR

Büyükekşi ayrıca milli maçlar için "Bizim iki önemli maçımız var Hırvatistan ve Letonya. İki maçta alacağımız sonuçla Avrupa şampiyonasına katılma konusunda avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.