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İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? İrlanda - Yunanistan maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:07 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:10
İRLANDA YUNANİSTAN maçı hangi kanalda? İrlanda - Yunanistan maçı ne zaman?

İrlanda - Yunanistan maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İrlanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Yunanistan maçı 13 Ekim Cuma günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

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