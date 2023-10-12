BUGÜNKÜ MAÇLAR - ⚽ 12 Ekim'de hangi maçlar var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen fanatikler için 12 Ekim'de hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

12 EKİM'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

⚽Adıyaman 1954 - Viven Bornova FK (13.00 | A Spor) ⚽Sivas Belediye Spor - Elazig Karakocan (14.30 | A Spor)

⚽Letonya - Ermenistan (19.00 | SSport Plus)

⚽Karşıyaka - Bigaspor (19.00 | A Spor)

⚽Anadolu Efes - Real Madrid (20.30 | SSport Plus)

⚽İspanya - İskoçya (21.45 | SSport Plus)

⚽Hırvatístan - Türkiye (21.45 | TRT1)

⚽Arnavutluk - Çek Cumhuriyeti (21.45 SSport Plus)

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