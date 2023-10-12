Haberler Futbol ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI CANLI İZLE | Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, hangi kanalda?

ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI CANLI İZLE | Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Adıyaman FK ile Bornova 1877 müsabakasıyla devam ediyor. 2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:31 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 09:40
ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI CANLI İZLE | Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, hangi kanalda?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Adıyaman FK ile Bornova 1877 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADIYAMAN FK - BORNOVA 1877 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 13:00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Adıyaman FK - Bornova 1877 MAÇI CANLI İZLE

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