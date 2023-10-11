Haberler Futbol İspanya İskoçya maçı ne zaman? İspanya İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya İskoçya maçı ne zaman? İspanya İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu'na İspanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya-İskoçya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 12:20
İspanya İskoçya maçı ne zaman? İspanya İskoçya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu'na İspanya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Peki, İspanya-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya-İskoçya maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

İspanya 4 maçta topladığı 9 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk İskoçya ise 5 maçta 5 galibiyet alarak 15 puanla 1. sırada yer alıyor.

EURO 2024 Elemeleri'nde A Grubu'nda İspanya ile İskoçya Olimpico de Sevilla Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

İSPANYA - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya-İskoçya maçı 12 Ekim Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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