BELARUS ROMANYA maçı hangi kanalda? Belarus - Romanya maçı ne zaman?

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EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belarus sahasında Romanya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belarus - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELARUS - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belarus - Romanya maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.