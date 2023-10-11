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ARNAVUTLUK ÇEKYA maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk ile Çekya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:02
ARNAVUTLUK ÇEKYA maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman?

Arnavutluk - Çekya maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Arnavutluk ile Çekya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arnavutluk - Çekya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Çekya maçı 12 Ekim Perşembe günü saat 21:45'te oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmamaktadır.

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