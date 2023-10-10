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Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Serik Belediyespor ile Malatya Arguvan SK 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 14:40
Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Serik Belediyespor ile Malatya Arguvan SK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SERİK BELEDİYESPOR - MALATYA ARGUVAN SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serik Belediyespor - Malatya Arguvan SK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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