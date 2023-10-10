Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Sarıyer ile Karabük İdmanyurdu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SARIYER - KARABÜK İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sarıyer - Karabük İdmanyurdu maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.