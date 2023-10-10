Haberler Futbol Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kırklarelispor ile Çorluspor 1947, 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:01
Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Kırklarelispor ile Çorluspor 1947 kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KIRKLARELİSPOR - ÇORLUSPOR 1947 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kırklarelispor - Çorluspor 1947 maçı 10 Ekim Salı günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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