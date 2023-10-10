Haberler Futbol ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor müsabakasıyla devam ediyor. 2. tur mücadelesi A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 10:01
ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı 10 Ekim Salı günü saat 17.00'de oynancak. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI İZLE

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