Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Altınordu ile Burdur M.A.E Üniversitesi GSK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALTINORDU - BURDUR M.A.E ÜNİVERSİTESİ GSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Altınordu - Burdur M.A.E Üniversitesi GSK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.