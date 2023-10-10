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Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Afyonspor ile Adana 1954 FK 2. tur maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 16:01
Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Afyonspor - Adana 1954 FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Afyonspor ile Adana 1954 FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Afyonspor - Adana 1954 FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AFYONSPOR - ADANA 1954 FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Afyonspor - Adana 1954 FK maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'de oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Afyonspor - Adana 1954 FK MAÇI CANLI İZLE

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