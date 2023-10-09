Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Isparta 32 Spor ile Sincan Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor maçı 10 Ekim Salı günü saat 17.00'de oynancak. Müsabaka ASPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.

ISPARTA 32 SPOR - SİNCAN BELEDİYESPOR MAÇI İZLE