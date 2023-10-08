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UEFA İsrail'de oynanacak maçlarla ilgili kararını açıkladı!

UEFA'dan flaş karar geldi. UEFA yaptığı açıklamada, İsrail'de oynanacak olan maçların belirli bir süre ertelendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:02 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 22:12
UEFA İsrail'de oynanacak maçlarla ilgili kararını açıkladı!

İsrail ile Filistin arasında yaşananların ardından, UEFA önümüzdeki fikstürü göz önünde bulundurarak resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinde yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

UEFA, mevcut güvenlik durumu sebebiyle önümüzdeki birkaç haftalık süreçte İsrail'de oynanacak bütün karşılaşmaları erteleme kararı almıştır.

Ertelenen maçlar:

Euro 2024 Eleme maçı

12 Kasım: İsrail - İsviçre

UEFA 2025 Avrupa U-21 Şampiyonası

12 Kasım: İsrail - Estonya

17 Kasım: İsrail - Almanya

UEFA 2024 Avrupa U-17 Şampiyonası

11 Kasım - 17 Kasım: İsrail, Belçika, Cebelitarık ve Galler'in yer aldığı mini turnuva

UEFA, Kosova - İsrail arasında yapılacak Euro 2024 eleme maçının planlanan 15 Kasım tarihinde oynanması veya ertelenmesi yönündeki kararını vermek için birkaç gün daha bekleyecektir.

UEFA ayrıca, gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürecek ve yaşananlardan etkilenen bütün takımlarla gelecek fikstürde potansiyel değişiklikler yapılmadan önce temasa geçecektir.

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