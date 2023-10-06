Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Ahli maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Al Ahli 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Ahli 6 Ekim Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad

Grohe; Felipe, Kadesh, Hawsawi; Al-Olayan, Coronado, Fabinho, Kante, Shangeeti; Romarinho, Hamdallah

Al Ahli

Mendy; Majrashi, Ibanez, Al-Hindi, Balobaid; Veiga, Al-Majhad, Kessie; Mahrez, Firmino, Saint-Maximin

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN