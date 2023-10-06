Haberler Futbol Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Al Ahli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 11:31 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 Cuma 11:51
Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittihad - Al Ahli maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittihad ile Al Ahli 9. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittihad - Al Ahli 6 Ekim Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad

Grohe; Felipe, Kadesh, Hawsawi; Al-Olayan, Coronado, Fabinho, Kante, Shangeeti; Romarinho, Hamdallah

Al Ahli

Mendy; Majrashi, Ibanez, Al-Hindi, Balobaid; Veiga, Al-Majhad, Kessie; Mahrez, Firmino, Saint-Maximin

AL ITTIHAD - AL AHLI MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Melis İşiten’den evlilik açıklaması! Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yeniden mi?
Suriye'nin kuzeyinde 30 hedef imha edildi! MSB açıkladı: 26 terörist etkisiz hale getirildi | İşte dakika dakika yaşananlar...
ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM
İsmail Kartal'a flaş eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Nassr - Abha maçı ne zaman?
Beckham krampon fırlatma olayını açıkladı!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6 EKİM 2023 | Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?
TOKİ UCUZ KONUT SON DAKİKA - İşte TOKİ ucuz konut şartları
MASTERCHEF ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta? Lecce - Sassuolo maçı saat kaçta? 11:47
Empoli - Udinese maçı ne zaman? Empoli - Udinese maçı ne zaman? 11:42
1. Lig'de haftanın kritik maçı! 1. Lig'de haftanın kritik maçı! 11:40
M. United'a bir şok daha! M. United'a bir şok daha! 11:32
Antalya'da G.Saray maçı öncesi 3 eksik! Antalya'da G.Saray maçı öncesi 3 eksik! 11:18
Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? Al Ittihad - Al Ahli maçı ne zaman? 11:01
Daha Eski
Cimbom'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek Cimbom'dan ocak ayı operasyonu! Transferi Icardi bitirecek 10:52
Al Nassr - Abha maçı ne zaman? Al Nassr - Abha maçı ne zaman? 10:48
TFF'den flaş VAR kararı! TFF'den flaş VAR kararı! 10:39
Büyükekşi'den protestolara yanıt! Büyükekşi'den protestolara yanıt! 10:31
Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı Maliyetini çıkardı! Icardi'den büyük katkı 10:25
Strasbourg - Nantes maçı hangi kanalda? Strasbourg - Nantes maçı hangi kanalda? 10:24