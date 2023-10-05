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Devler ligine 3 takım

Ülke puanında ilk 2’deki yerimizi korursak, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3 takımla katılabiliriz

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 20:52
Devler ligine 3 takım

Avrupa kupalarında şu anda mücadele eden takımlarımız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne Play-Off turunda veda eden Adana Demirspor'un bu sezonki başarısı dikkat çekerken, Türkiye'nin gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılma umudu doğdu. UEFA ülke puanında bu sezonki elde edilen sonuçlar baz alınarak yapılan sıralamada Türkiye, 7 bin 750 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada 4 bin 800 puanla Belçika bulunuyor. İlk iki sıradaki yerin korunması halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 Türk takımı yer alabilir.

TAKIM SAYISI 36'YA ÇIKACAK

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında sezonu ilk 2'de tamamlarsa, bir sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3 takımla katılacak. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak ve 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek. Türkiye de UEFA ülke puanı sıralamasında ilk iki sırada yerini koruyabilirse bu kriterleri karşıladığı için üç takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da toplayacağı puanlar, Şampiyonlar Ligi kapısını açacak.

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