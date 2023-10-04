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CBC SPORT CANLI İZLE - CBC Sport nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Azerbaycan Ligi maçlarını yayınlayan Azerbaycan televizyonu CBC Sport, spor kanalları arasında sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. CBC Sport ülkemizde özellikle maç günleri izlenmektedir. Birçok keyifli müsabakayı canlı veren CBC SPORT'un yayın bilgileri sorgulanıyor. Peki, CBC Sport canlı ve şifresiz nasıl izlenir? Frekans bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:01
CBC SPORT CANLI İZLE - CBC Sport nasıl izlenir?

Azerbaycan'ın köklü televizyon kanallarından biri olan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Azerbaycan'dan müsabakaları yayınlayan CBC Sport, ülkemizde de sık sık takip ediliyor. Peki, CBC Sport canlı ve şifresiz nasıl izlenir? Frekans bilgileri...

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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