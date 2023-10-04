Haberler Futbol Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak

Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak

Trendyol Süper Lig ekibi olan Akdeniz temsilcisi Bitexen Antalyaspor, sahasındaki namağlup ünvanını 8. haftada konuk edeceği Galatasaray karşısında sürdürmek için sahaya çıkacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:27 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 10:35
Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak

Akdeniz ekibi, ligin geride kalan 7 haftasında, iç sahadaki karşılaşmalarda daha rahat puan kazanmasıyla dikkati çekiyor. Geride bıraktığı 7 haftada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayıp 9 puanla 10. sırada yer alan Antalyaspor, bu mücadelelerden üçünü sahasında oynadı.

Ligin 2. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, 4. haftada da Mondihome Kayserispor ile 1-1'lik skorlarla berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada Yılport Samsunspor'u 2-0 yendi.

Bu galibiyetle sezonun ilk üç puanını hanesine yazdıran, 7. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip ilk deplasman galibiyetiyle üst üste iki maçını kazanan Antalyaspor, ligin 8. haftasında Galatasaray karşılaşmasını da kaybetmeyip çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bitexen Antalyaspor-Galatasaray maçı, 7 Ekim Cumartesi günü Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

DİĞER
Ali Koç ile eşi Nevbahar Koç boşanıyor mu? Aralarına Fenerbahçe girmiş
Eylülde 22 milyar 670 milyon dolar ile ihracat rekoru kırıldı!
G.Saray'ın Old Trafford zaferi Avrupa basınında!
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
CBC SPORT CANLI İZLE - CBC Sport nasıl izlenir?
Hul City 8 maç sonra mağlup
Hatay depremi kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
KYK BURS BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | GSB KYK burs, kredi başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor?
4 Ekim hayvanları koruma günü sözleri
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray ManU'yu devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam G.Saray ManU'yu devirdi kasasını doldurdu! İşte o rakam 11:09
UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı UEFA Avrupa Ligi'nde 2.hafta heyecanı 11:02
İşte G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte G.Saray'ın yeni gözdesi! 10:45
İşte Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni! İşte Güneş'in Djiku yerine Amartey tercihinin nedeni! 10:41
Antalyaspor evinde namağlup Antalyaspor evinde namağlup 10:27
İşte ülke puanındaki güncel sıralama İşte ülke puanındaki güncel sıralama 10:19
Daha Eski
"Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü" "Düşler tiyatrosu kabuslar evine dönüştü" 09:53
Hul City 8 maç sonra mağlup Hul City 8 maç sonra mağlup 09:16
Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi Başkan açıkladı! F.Bahçe'de Tadic endişesi 09:11
JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI JAPONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI 08:59
Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi Antalyaspor'da Galatasaray mesaisi 08:42
O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" O isme büyük övgü! "Her maç mükemmel oynuyor" 08:31