Vitor Pereira La Liga'ya gidiyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oluyor.

Son olarak Brezilya temsilcisi Flamengo'nun teknik direktörlüğü yapan Vitor Pereira şuan takım çalıştırmıyor.

Brezilya basını, Vitor Pereira'nın İspanya La Liga ekibi Almeira'nın yeni teknik direktörü olacağını duyurdu.

İlk 8 hafta sonunda 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sadece 3 puan toplayarak son sırada yer alan Almeria, teknik direktör Vicente Moreno ile yolları ayırmıştı.

55 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Flamengo'da 20 maçta maç 1.60 puan ortalamasıyla beklentilerin altında kaldı.