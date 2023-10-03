İdman TV CANLI İZLE - İdman TV nasıl izlenir?

Azerbaycan'ın köklü televizyon kanallarından biri olan, Türkiye'den, Dünya futbolundan ve Azerbaycan'dan müsabakaları yayınlayan İdman TV, ülkemizde de sık sık takip ediliyor. Peki, İdman TV canlı ve şifresiz nasıl izlenir? Frekans bilgileri...

İDMAN TV NASIL VE NEREDEN İZLENİR? İDMAN TV FREKANS BİLGİLERİ NE?

İdman Tv Türksat frekanları;

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHzTürksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6.

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