Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.