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Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:41
Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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