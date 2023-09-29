Xabi Alonso'dan Real Madrid iddialarına cevap!

Son zamanlarda Carlo Ancelotti'nin yerine Real Madrid'in başına geçeceği şeklindeki haberlere defalarca konu olan Xabi Alonso, hakkında çıkan bu iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Alman basınına açıklamalarda bulunan Xabi Alonso, hakkında çıkan bu haberlerin gerçek dışı olduğunu kaydetti.

Şu anda tüm odağının Bayer Leverkusen olduğunu dile getiren İspanyol teknik adam, şu ifadeleri kullandı;

"Real Madrid'i çalıştırmak mı? Bunun için oldukça erken. Daha eylül ayındayız. Ben tamamen kulubüm Bayer Leverkusen'e odaklanmış durumdayım" şeklinde konuştu.

2022 yılının Ekim ayında takımın başına gelen 41 yaşındaki İspanyol teknik adam, Alman ekibinin başında 44 maça çıkarken 1.87 puan ortalamasına sahip oldu.