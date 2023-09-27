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TFF'den flaş Atatük Olimpiyat Stadyumu açıklaması!

TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini ile ilgili olarak flaş açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:38 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 19:52
TFF'den flaş Atatük Olimpiyat Stadyumu açıklaması!

TFF'den Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun zemini ile ilgili olarak flaş açıklama geldi.

İŞTE TFF'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMA:

Trendyol Süper Lig'de 26 Eylül 2023 tarihinde İstanbulspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanan 3. hafta erteleme müsabakası esnasında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saha bakım konularında eksiklikler ve yetersizlikler gözlenmiştir. Bu olumsuzluklar nedeniyle ilgili firma ile yürütülen saha bakım sözleşmesinin 28 Eylül 2023 tarihi itibariyle feshine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

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