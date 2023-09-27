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Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Brentford ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 14:20 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 14:20
Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Brentford - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan devam ediyor. Brentford ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Arsenal maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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