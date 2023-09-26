Muşspor - Ağrıspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Muşspor - Ağrıspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Turnuvada 1. tur mücadelesinde Muşspor ile Ağrıspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Muşspor - Ağrıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MUŞSPOR - AĞRISPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Muşspor - Ağrıspor maçı 26 Eylül Salı günü 14.00'te başladı. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.