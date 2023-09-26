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Manchester United 3-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET) ManU üst tura yükseldi!

İngiltere Lig Kupası 3. turu maçında Manchester United sahasında Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 00:09 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2023 Çarşamba 00:30
Manchester United 3-0 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET) ManU üst tura yükseldi!

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Organizasyonun 3. turunun öne çıkan mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Crystal Palace ile karşılaştı.

Manchester ekibi, 21. dakikada Alejandro Garnacho, 27. dakikada Casemiro ve 55. dakikada Anthony Martial'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran taraf oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a, 3 Ekim Salı günü konuk olacak.

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