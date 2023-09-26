Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Riyadh - Al Fahya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Riyadh ile Al Fahya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RİYADH - AL FAHYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Fahya maçı 26 Eylül Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.