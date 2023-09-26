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Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Al Riyadh ile Al Fahya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 17:40 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 17:50
Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Riyadh - Al Fahya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Riyadh ile Al Fahya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Riyadh - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RİYADH - AL FAHYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Fahya maçı 26 Eylül Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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