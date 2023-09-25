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Sporting - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Portekiz Premier Lig

Portekiz Premier Lig'in 6. haftasında Sporting sahasında Rio Ave'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Famalicao-Arouca maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte maça dair tüm bilinmesi gerekenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:00
Sporting - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Portekiz Premier Lig

Sporting - Rio Ave maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Portekiz Süper Ligi'nde heyecan devam ediyor. Sporting ile Rio Ave 6. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTİNG - RİO AVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Rio Ave maçı 25 Eylül Pazartesi günü saat 22:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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