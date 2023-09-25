İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Brest, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid deplasmanda Atletico Madrid'e 3-1 yenildi. Ligde 5'te 5 galibiyetle Madrid derbisine çıkan Real Madrid ilk yenilgisini yaşayarak, liderlik koltuğunu Barcelona'ya bıraktı.

Derbi mağlubiyetiyle Real Madrid, hem namağlup unvanını hem de liderlik koltuğunu kaybetti.

Barcelona ise sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta son 10 dakika içinde bulduğu gollerle Celta Vigo'yu 3-2 mağlup etti.

LaLiga 6. haftasının ardından Barcelona, 16 puanla zirvede yer alırken aynı puanla Girona ikinci sırada, Real Madrid ise 15 puanla üçüncü sırada yer aldı.

MANCHESTER CITY'DEN 6'DA 6 GALİBİYET

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester City, sahasında Nottingham Forest'ı 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.

Manchester City, puanını 18'e çıkararak liderliğini sürdürdü.

Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Arsenal, konuk ettiği Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Liverpool, konuk ettiği West Ham United'ı 3-1 yendi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise deplasmanda Burnley'yi 1-0 mağlup etti. Manchester ekibi, bu galibiyetle ligde 9 puana ulaştı.

Son iki sezondur yaptığı yüksek bütçeli transferlere rağmen istikrarlı bir performans sergileyemeyen Chelsea ise ağırladığı Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu.

Premier Lig'in 6. haftası sonunda 18 puanla zirvede yer alan Manchester City'yi 16 puanla Liverpool, 15 puanla Brighton, 14'er puanla Tottenham ve Arsenal izledi.

BAYERN MÜNİH YENİDEN ZİRVEDE

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) 5. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'u 7-0 yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda yer alan Bayern Münih'de Harry Kane, Bochum'a karşı 3 gol atarak hat-trick yaptı.

Zirve mücadelesi yapan takımlardan Bayer Leverkusen ise evinde Heidenheim ekibini 4-1 mağlup etti.

Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 1-0 yendi.

Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, 13 puanla zirveye yerleşirken, lideri aynı puanla Bayer Leverkusen takip etti. Stuttgart, Leipzig ve Hoffenheim ise 12'şer puanla sıralamada yer aldı.

INTER 5'TE 5 YAPTI

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 5. hafta mücadelesinde Inter, Empoli deplasmanında tek golle kazandı.

Napoli, konuk olduğu Bologna ile 0-0 berabere kaldı.

Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk yenilgisini Sassuolo'dan aldı. Juventus, deplasmanda Sassuolo'ya 4-2 yenildi.

Milan, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 yendi.

Serie A'da 5'te 5 yaparak puanını 15'e çıkaran Inter, liderliğini sürdürdü. Lideri, 12 puanla Milan, 11 puanla Lecce, 10'ar puanla Juventus ve Fiorentina takip etti.

PSG MARSİLYA'YI FARKLI YENDİ

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) 6. haftasında, Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Olimpik Marsilya'ya 4-0 üstünlük sağladı.

Haftaya lider giren Monaco, konuk ettiği Nice'i 1-0 mağlup oldu. Brest ise evinde Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Ligue 1'de Brest 13 puanla zirveye yerleşti. Nice 12 puanla ikinci sırada, PSG 11 puanla üçüncü sırada yer alırken, Monaco da aynı puanla rakibini takip etti.