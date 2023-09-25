Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Jabalain - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Jabalain ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL JABALAİN - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Jabalain - Al Hilal maçı 25 Eylül Pazartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.