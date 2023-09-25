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Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı devam ediyor. Al Jabalain ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 19:00
Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Kral Kupası

Al Jabalain - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Kral Kupası'nda son 32 turu heyecanı sürüyor. Al Jabalain ile Al Hilal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Jabalain - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL JABALAİN - AL HİLAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Jabalain - Al Hilal maçı 25 Eylül Pazartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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