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Parasının hakkını veriyor

100 milyon euro bedelle Bayern’e transfer olan Kane, M.United’ı da yıktı. Alman ekibinde 6 maçta 5 gol atıp, 2 asist yapan İngiliz golcü, müthiş bir başlangıç yaptı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Parasının hakkını veriyor

Yaz transfer dönemin en flaş isimlerinden olan Harry Kane, Tottenham'dan Bayern Münih'e tam 100 milyon euroya gitti. Kariyerinde ilk kez Ada dışına çıkan Kane'in nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu ancak 30 yaşındaki İngiliz yıldız, Bundesliga ekibine çok çabuk alıştı. Bundesliga'da 4 maçta çıkan ve 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Kane, Şampiyonlar Ligi'ne de fırtına gibi başladı.

KIRMIZI ŞEYTANLARI YIKTI

Galatasaray ile birlikte A Grubu'nda yer alan Bayern Münih, grubun ilk maçında Manchester UnitedAllianz Arena'da 4-3'le geçti. Sane'nin attığı ilk golün asistini yapan Kane, 53'te ise kendisi ağları sarstı. 6 maçta; 5 gol, 2 asistlik performansa imza atan Kane, Avrupa'da da manşetlerdeydi. Kane için "Parasının hakkını veriyor. Kane, United'ı yıktı" ifadeleri kullanıldı. İngiliz golcü de elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

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