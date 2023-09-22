Muhteşem Bellingham

Real Madrid'i Union Berlin karşısında galip getiren golü atan Jude Bellingham için Avrupa basını "muhteşem" başlığını kullandı. Eflatun-beyazlılara 103 milyon euro'ya Dortmund'dan transfer olan İngiliz yıldız, 6 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı. İspanyollar da "Real Jude'a duacı" başlığını attı.
Real Madrid'i Union Berlin karşısında galip getiren golü atan Jude Bellingham için Avrupa basını "muhteşem" başlığını kullandı. Eflatun-beyazlılara 103 milyon euro'ya Dortmund'dan transfer olan İngiliz yıldız, 6 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı. İspanyollar da "Real Jude'a duacı" başlığını attı.