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Muhteşem Bellingham

Real Madrid'i Union Berlin karşısında galip getiren golü atan Jude Bellingham için Avrupa basını "muhteşem" başlığını kullandı. Eflatun-beyazlılara 103 milyon euro'ya Dortmund'dan transfer olan İngiliz yıldız, 6 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı. İspanyollar da "Real Jude'a duacı" başlığını attı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Muhteşem Bellingham
Real Madrid'i Union Berlin karşısında galip getiren golü atan Jude Bellingham için Avrupa basını "muhteşem" başlığını kullandı. Eflatun-beyazlılara 103 milyon euro'ya Dortmund'dan transfer olan İngiliz yıldız, 6 maçta 6 gol atıp 1 de asist yaptı. İspanyollar da "Real Jude'a duacı" başlığını attı.
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