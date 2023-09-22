Al Wehda - Abha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Wehda - Abha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Wehda ile Abha 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Wehda - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL WEHDA - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Wehda - Abha maçı 22 Eylül Cuma günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.