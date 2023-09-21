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KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Karabağ ile Molde karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi futbolseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Karabağ - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:34 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 15:40
KARABAĞ FK - MOLDE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Karabağ - Molde maçı ne zaman? Hangi kanalda?

Karabağ - Molde maçını canlı takip etmek için tıklayın

UEFA Avrupa Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. H Grubu'nda Karabağ FK ile Molde FK karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Karabağ FK - Molde FK maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KARABAĞ FK - MOLDE FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ - Molde maçı 21 Eylül Perşembe günü TSİ 19.45 başlayacak. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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