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CBC SPORT İZLE - CBC sport canlı maç nasıl izlenir?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Azerbaycan Ligi maçlarını yayınlayan kanallar arasında CBC Sport da yer alıyor. Azerbaycan kanalı olan CBC Sport ülkemizde de sık sık takip ediliyor. Birçok keyifli müsabakayı canlı veren CBC SPORT'un yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, CBC Sport canlı ve şifresiz nasıl izlenir? Frekans bilgileri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2023 Çarşamba 23:31 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:57
CBC SPORT İZLE - CBC sport canlı maç nasıl izlenir?

Azerbaycan'ın köklü televizyon kanallarından biri olan, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Azerbaycan'dan müsabakaları yayınlayan CBC Sport, ülkemizde de sık sık takip ediliyor. Peki, CBC Sport canlı ve şifresiz nasıl izlenir? Frekans bilgileri...

CBC SPORT NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT FREKANS BİLGİLERİ NE?

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

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