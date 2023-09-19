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Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | AFC Şampiyonlar Ligi

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Persepolis ile Al Nassr kritik maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 11:10
Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | AFC Şampiyonlar Ligi

Persepolis - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

AFC Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Persepolis ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Persepolis - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PERSEPOLIS - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Persepolis - Al Nassr maçı 19 Eylül Salı günü saat 21:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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