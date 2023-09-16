Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Ligi)

Al Raed - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Raed - Al Nassr maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'da TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.