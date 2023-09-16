Haberler Futbol Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Ligi)

Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Ligi)

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 15:30
Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Suudi Arabistan Ligi)

Al Raed - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Ligi'nde heyecan devam ediyor. Al Raed sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RAED - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Raed - Al Nassr maçı 16 Eylül Cumartesi günü saat 18:00'da TV 8.5'tan canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Nurgül Yeşilçay'ın ablası ile paylaşımını görenin nutku tutuldu! "Güzellik ailede genetik"
Başkan Erdoğan'dan AB'ye tarihi rest: "Gerekirse yolları ayırırız"
Çebi: Ramos gelseydi zarar verecekti
van Aanholt'tan flaş itiraf! "Başkana çok kızdım"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Ahli - Al Taawon maçı saat kaçta?
Newcastle United - Brendford maçı saat kaçta?
KOD ADI: ANGEL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Başkan Erdoğan'dan Tan Sağtürk'e önemli görev
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu! Lyon'un yeni teknik direktörü belli oldu! 15:07
Alanyaspor 3 ismi tanıttı! Alanyaspor 3 ismi tanıttı! 14:41
Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:37
Kartal Trabzonspor maçına hazır! Kartal Trabzonspor maçına hazır! 14:33
Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Antalyaspor maçı saat kaçta? 14:32
Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:31
Daha Eski
G.Saray - Samsunspor maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray - Samsunspor maçının VAR'ı açıklandı! 14:29
Al Raed - Al Nassr maçı saat kaçta? Al Raed - Al Nassr maçı saat kaçta? 14:28
Al Ahli - Al Taawon maçı saat kaçta? Al Ahli - Al Taawon maçı saat kaçta? 14:27
Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı! O yıldız yok Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı! O yıldız yok 14:11
Resmen açıkladı! "2 futbolcumuz..." Resmen açıkladı! "2 futbolcumuz..." 14:07
Newcastle United - Brendford maçı saat kaçta? Newcastle United - Brendford maçı saat kaçta? 13:10