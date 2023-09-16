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Al Raed 1 - 3 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr, deplasmanda Al Raedi 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada Al Nassr'ın 2. golünü muhteşem bir vuruşla kaydeden Anderson Talisca, geceye damgasını vurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2023 Cumartesi 23:47
Al Raed 1 - 3 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Raed ile Al Nassr karşı karşıya geldi.

Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca Sadio Mane gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al Nassr, mücadeleyi 3-1 kazandı.

Al-Nassr'ın gollerini 45. dakikada Sadio Mane, 49. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Al Raed'in tek golünü 89. dakikada penaltıdan Mohamed Fouzair kaydetti. Ev sahibinde Bander Whaeshi, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Al Nassr'da Anderson Talisca, maçın 49. dakikasında attığı harika golle dikkatleri üzerine çekti.

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