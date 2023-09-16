Al Raed 1 - 3 Al Nassr (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Raed ile Al Nassr karşı karşıya geldi.
Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca Sadio Mane gibi yıldızları kadrosunda barındıran Al Nassr, mücadeleyi 3-1 kazandı.
Al-Nassr'ın gollerini 45. dakikada Sadio Mane, 49. dakikada Anderson Talisca, 78. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Al Raed'in tek golünü 89. dakikada penaltıdan Mohamed Fouzair kaydetti. Ev sahibinde Bander Whaeshi, 45+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Al Nassr'da Anderson Talisca, maçın 49. dakikasında attığı harika golle dikkatleri üzerine çekti.
İŞTE O GOL
ثعباااااان .. يلـدغ 🐍 وموسيقارٌ يعـزف 🎼 صاروخية تاليسكا 🤩🚀 pic.twitter.com/jDHWuBl1VN— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 16, 2023